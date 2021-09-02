Польща зафіксувала найвищу інфляцію за останні 20 років

Щорічний рівень інфляції в Польщі досяг 5,4% у серпні, тобто 2021 рік відзначався найшвидшим зростанням споживчих цін з червня 2001 року.

Про це свідчать дані Центрального статистичного управління (GUS), повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У липні рівень інфляції складав 5%. Більшість економістів очікують, що висока інфляція збережеться принаймні до березня 2022 року.

Аналітики підрахували, що, наприклад, зростання цін на енергоносії та транспорт пов'язане з відскоком від значного зниження роком раніше.

Згідно з останнім дослідженням Bank Monitor, довгострокові виклики для польської економіки в основному пов'язані з інфляцією, яку 63% банківських аналітиків вважають найбільшою загрозою.

Зростання цін на енергоносії та брак працівників на ринку є одними з основних структурних викликів.