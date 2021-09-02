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Польша зафиксировала самую высокую инфляцию за последние 20 лет

Четверг, 2 сентября 2021, 14:36

Ежегодный уровень инфляции в Польше достиг 5,4% в августе, то есть 2021 год отмечался самым быстрым ростом потребительских цен с июня 2001 года.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (GUS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В июле уровень инфляции составлял 5%. Большинство экономистов ожидают, что высокая инфляция сохранится по крайней мере до марта 2022 года.

Аналитики подсчитали, что, например, рост цен на энергоносители и транспорт связан с отскоком от значительного снижения годом ранее.

Согласно последнему исследованию Bank Monitor, долгосрочные вызовы для польской экономики в основном связаны с инфляцией, которую 63% банковских аналитиков считают наибольшей угрозой.

Рост цен на энергоносители и отсутствие работников на рынке являются одними из основных структурных вызовов.

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Польша
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