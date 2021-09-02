Україна засудила намір РФ не продовжувати мандат ОБСЄ на російсько-українському кордоні

Україна рішуче засуджує деструктивну позицію Росії щодо продовження мандата місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні та вимагає від РФ негайно припинити деструктивні дії.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо наміру Росії не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", повідомляє "Європейська правда".

В МЗС відзначили, що 2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила ухвалене президентом РФ рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року.

Реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, вважає МЗС.

"Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", - заявили у міністерстві.

Україна рішуче засуджує цю деструктивну позицію Російської Федерації та розглядає її у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

В МЗС підкреслили, що такий намір РФ озвучила безпосередньо перед широкомасштабними військовими навчаннями "Захід-2021".

"Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити деструктивні дії щодо спостережної місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації та подальшого врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами", - йдеться у заяві міністерства.

Місія ОБСЄ на блокпостах "Донецьк" і "Гуково" виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу. Місія повинна повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон.