МЗС відреагувало на повідомлення про смерть українця в Польщі після побиття поліцією

Генеральне консульство України у Кракові співпрацює з польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.

"Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв'язок із його рідними.

У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз", - сказав Ніколенко.

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.