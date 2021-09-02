МЗС відреагувало на повідомлення про смерть українця в Польщі після побиття поліцією
Генеральне консульство України у Кракові співпрацює з польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка.
Про це в коментарі "Українській правді" розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко.
Він додав, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.
"Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв'язок із його рідними.
У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз", - сказав Ніколенко.
У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.