Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

МЗС відреагувало на повідомлення про смерть українця в Польщі після побиття поліцією

Четвер, 2 вересня 2021, 17:52

Генеральне консульство України у Кракові співпрацює з польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.

Читайте також
У Польщі від жорстокого побиття поліцією помер 25-річний українець - ЗМІ

"Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв'язок із його рідними.

У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз", - сказав Ніколенко.

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща МЗС
powered by lun.ua

Статті

Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою

Що отримала Україна за результатами зустрічі у Білому домі? І які сигнали президенти Байден та Зеленський направили один одному?
2 вересня 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден

Важливим є як те, що є у спільній заяві Зеленського і Байдена, так і те, чого там немає.
2 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

"Джавеліни", план реформ та $3 млрд для бізнесу: текст домовленості лідерів України і США

Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися у Білому домі. Публікуємо офіційний текст їхньої домовленості.
1 вересня 2021 — спільна заява