МИД отреагировал на сообщение о смерти украинца в ​​Польше после избиения полицией

Генеральное консульство Украины в Кракове сотрудничает с польскими правоохранителями в расследовании обстоятельств смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он добавил, что одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.

"Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными.

Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз", - сказал Николенко.

В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что мужчина агрессивно вел себя по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. По данным польских СМИ, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.