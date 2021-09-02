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МИД отреагировал на сообщение о смерти украинца в ​​Польше после избиения полицией

Четверг, 2 сентября 2021, 17:52

Генеральное консульство Украины в Кракове сотрудничает с польскими правоохранителями в расследовании обстоятельств смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он добавил, что одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.

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"Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными.

Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз", - сказал Николенко.

В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что мужчина агрессивно вел себя по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. По данным польских СМИ, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.

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Польша МИД
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