106 арештів: в Іспанії викрили велику групу онлайн-шахраїв, пов’язану з італійською мафією

Національна поліція Іспанії у співпраці з італійськими колегами і Європолом розкрила злочинну групу, яка лишt за останній рік викрала близько 10 млн євро; затримали понад 100 підозрюваних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європолу.

Вважається, що група пов’язана з італійською мафією і займалась онлайн-шахрайством, відмиванням коштів, наркоторгівлею та іншими злочинами.

"Підозрювані обдурили сотні жертв, вдаючись до фішингових атак та інших видів онлайн-шахрайства, таких як заміна SIM-карток і компрометування ділових листів. Отримані гроші відмивали через широку мережу посередників і компаній-прокладок. Нелегальний прибуток лише за останній рік оцінюється у близько 10 млн євро", - повідомляє Європол.

Зазначається, що група мала продуману ієрархію і включала хакерів, які створювали фішингові розсилки, та групу, що відповідала за "відбілювання" грошей. Більшість членів угруповання є громадянами Італії, але базувалися на канарському Тенерифе. Жертвами шахраїв стали здебільшого італійці.

106 arrested in an operation against online fraud. #Europol supported @policia and @poliziadistato to dismantle this criminal group linked to the Italian mafia.



🏦 118 bank accounts frozen

💳 224 credit cards and point-of-sale terminals seized

More👉 https://t.co/yoiVWkCpAX pic.twitter.com/CzOMJ2n6s6