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106 арештів: в Іспанії викрили велику групу онлайн-шахраїв, пов’язану з італійською мафією

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Понеділок, 20 вересня 2021, 15:51

Національна поліція Іспанії у співпраці з італійськими колегами і Європолом розкрила злочинну групу, яка лишt за останній рік викрала близько 10 млн євро; затримали понад 100 підозрюваних. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європолу. 

Вважається, що група пов’язана з італійською мафією і займалась онлайн-шахрайством, відмиванням коштів, наркоторгівлею та іншими злочинами. 

"Підозрювані обдурили сотні жертв, вдаючись до фішингових атак та інших видів онлайн-шахрайства, таких як заміна SIM-карток і компрометування ділових листів. Отримані гроші відмивали через широку мережу посередників і компаній-прокладок. Нелегальний прибуток лише за останній рік оцінюється у близько 10 млн євро", - повідомляє Європол.  

Зазначається, що група мала продуману ієрархію і включала хакерів, які створювали фішингові розсилки, та групу, що відповідала за "відбілювання" грошей. Більшість членів угруповання є громадянами Італії, але базувалися на канарському Тенерифе. Жертвами шахраїв стали здебільшого італійці. 

У рамках операції здійснили 106 арештів, більшість з яких - в Іспанії, та 16 обшуків, заморозили 118 рахунків. Також було вилучено численні електронні пристрої, кредитки, плантацію канабісу та обладнання для її вирощування і поширення. 

Нагадаємо, у червні під час міжнародної операції проти організованої злочинності європейські правоохоронці затримали близько 120 осіб.

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Іспанія Італія
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