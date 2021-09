106 арестов: в Испании разоблачили онлайн-мошенников, связанных с итальянской мафией

Национальная полиция Испании в сотрудничестве с итальянскими коллегами и Европолом раскрыла преступную группу, которая лишь за последний год похитила около 10 млн евро; задержали более 100 подозреваемых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европола.

Считается, что группа связана с итальянской мафией и занималась онлайн-мошенничеством, отмыванием средств, наркоторговлей и другими преступлениями.

"Подозреваемые обманули сотни жертв, прибегая к фишинговым атакам и другим видам онлайн-мошенничества, таким как замена SIM-карты и компрометация деловых писем. Полученные деньги отмывали через широкую сеть посредников и компаний-прокладок. Нелегальная прибыль только за последний год оценивается в около 10 млн евро", - сообщает Европол.

Отмечается, что группа имела продуманную иерархию и включала хакеров, создававших фишинговые рассылки, и группу, которая отвечала за "отбеливание" денег. Большинство членов группировки являются гражданами Италии, но базировались на канарском острове Тенерифе. Жертвами мошенников становились по большей части итальянцы.

106 arrested in an operation against online fraud. #Europol supported @policia and @poliziadistato to dismantle this criminal group linked to the Italian mafia.



🏦 118 bank accounts frozen

💳 224 credit cards and point-of-sale terminals seized

More👉 https://t.co/yoiVWkCpAX