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106 арестов: в Испании разоблачили онлайн-мошенников, связанных с итальянской мафией

Понедельник, 20 сентября 2021, 15:51

Национальная полиция Испании в сотрудничестве с итальянскими коллегами и Европолом раскрыла преступную группу, которая лишь за последний год похитила около 10 млн евро; задержали более 100 подозреваемых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европола.

Считается, что группа связана с итальянской мафией и занималась онлайн-мошенничеством, отмыванием средств, наркоторговлей и другими преступлениями.

"Подозреваемые обманули сотни жертв, прибегая к фишинговым атакам и другим видам онлайн-мошенничества, таким как замена SIM-карты и компрометация деловых писем. Полученные деньги отмывали через широкую сеть посредников и компаний-прокладок. Нелегальная прибыль только за последний год оценивается в около 10 млн евро", - сообщает Европол.

Отмечается, что группа имела продуманную иерархию и включала хакеров, создававших фишинговые рассылки, и группу, которая отвечала за "отбеливание" денег. Большинство членов группировки являются гражданами Италии, но базировались на канарском острове Тенерифе. Жертвами мошенников становились по большей части итальянцы. 

В рамках операции провели 106 арестов, большинство из которых - в Испании, и 16 обысков, заморозили 118 счетов. Также были изъяты многочисленные электронные устройства, кредитки, плантация марихуаны и оборудование для ее выращивания и распространения.

Напомним, в июне во время международной операции против организованной преступности европейские правоохранители задержали около 120 человек.

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Испания Италия
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