Міжнародна операція проти оргзлочинності: 70 затриманих у Швеції, 49 – у Нідерландах

Під час глобальних поліцейських рейдів проти організованої злочинності у Швеції затримали 70 осіб, і ще 49 у Нідерландах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заступник директора Європолу Жан-Філіп Лекуф заявив на пресконференції в Гаазі, що загалом правоохоронці 16 країн провели 700 рейдів та затримали понад 800 підозрюваних, вилучивши 8 тонн кокаїну та понад 48 мільйонів доларів готівки і криптовалюти.

"Ця міжнародна коаліція ... здійснила одну з найбільших і найскладніших правоохоронних операцій на сьогодні у боротьбі із зашифрованою злочинною діяльністю", - сказав Лекуф.

Чиновники не надали даних всіх арештів у кожній країні, але шведська чиновниця Лінда Штааф заявила, що 70 осіб було затримано у Швеції, а нідерландський чиновник повідомив про 49 затриманих.

Серед залучених країн були Австралія, Австрія, Швеція, Данія, Естонія, Литва, Норвегія, Нова Зеландія, Шотландія, Велика Британія, Німеччина та США.

Раніше повідомлялося, що німецька поліція затримала понад 70 підозрюваних та обшукала понад 150 місць в рамках цієї глобальної операції.

Операція стала можливою після того, як Федеральне бюро розслідувань США та австралійські слідчі зламали мережу, яку використовували злочинці, і прочитати мільйони зашифрованих повідомлень.

В рамках операції під назвою OTF Greenlight/Trojan Shield слідчі стежили за тим, як члени мафіозних угруповань, азійських злочинних синдикатів та кримінальних байкерських банд планували угоди щодо наркотиків, відмивання грошей або вбивств.