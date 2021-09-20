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Президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією

Понеділок, 20 вересня 2021, 18:00

Президент Європарламенту Давід Сассолі останні кілька днів провів у лікарні з пневмонією. 

Про це повідомив його речник Роберто Квілло у Twitter, пише "Європейська правда".

"Президента Європейського парламенту Давіда Сассолі доставили в середу, 15 вересня, у Страсбурзький госпіталь", - зазначив речник. 

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За його словами, медики діагностували у Сассолі пневмонію і негайно почали лікування. Зараз президент Європарламенту перебуває у доброму стані. 

П’ять днів тому речник повідомив, що через підвищення температури вночі Сассолі здав тест на коронавірус, результат був негативним. Однак його лікар порадив йому відпочити кілька днів. В результаті були скасовані всі пункти порядку денного президента ЄП до 20 вересня.

Сассолі щеплений проти коронавірусу.

Сассолі, італійський соціал-демократ,  став президентом Європарламенту в 2019 році.  Очікується, що він піде у відставку після закінчення його повноважень у січні, хоча, як вважають, він прагне другого терміну. 

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Європарламент
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