Президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією

Президент Європарламенту Давід Сассолі останні кілька днів провів у лікарні з пневмонією.

Про це повідомив його речник Роберто Квілло у Twitter, пише "Європейська правда".

"Президента Європейського парламенту Давіда Сассолі доставили в середу, 15 вересня, у Страсбурзький госпіталь", - зазначив речник.

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За його словами, медики діагностували у Сассолі пневмонію і негайно почали лікування. Зараз президент Європарламенту перебуває у доброму стані.

П’ять днів тому речник повідомив, що через підвищення температури вночі Сассолі здав тест на коронавірус, результат був негативним. Однак його лікар порадив йому відпочити кілька днів. В результаті були скасовані всі пункти порядку денного президента ЄП до 20 вересня.

Сассолі щеплений проти коронавірусу.

Сассолі, італійський соціал-демократ, став президентом Європарламенту в 2019 році. Очікується, що він піде у відставку після закінчення його повноважень у січні, хоча, як вважають, він прагне другого терміну.