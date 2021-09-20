Президент Европарламента госпитализирован с пневмонией

Президент Европарламента Давид Сассоли последние несколько дней провел в больнице с пневмонией.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Квилло в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Президента Европейского парламента Давида Сассоли доставили в среду, 15 сентября, в Страсбургский госпиталь", - отметил представитель.

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По его словам, медики диагностировали у Сассоли пневмонию и немедленно начали лечение. Сейчас президент Европарламента находится в хорошем состоянии.

Пять дней назад представитель сообщил, что из-за повышения температуры ночью Сассоли сдал тест на коронавирус, результат был отрицательным. Однако его врач посоветовал ему отдохнуть несколько дней. В результате были отменены все пункты повестки дня президента ЕП до 20 сентября.

Сассоли привит против коронавируса.

Сассоли, итальянский социал-демократ, стал президентом Европарламента в 2019 году. Ожидается, что он уйдет в отставку по окончании его полномочий в январе, хотя, как полагают, он стремится к второму сроку.