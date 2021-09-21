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Українець став переможцем конкурсу ЄС для молодих вчених

Вівторок, 21 вересня 2021, 09:47

Українець Ілля Наливайко став одним із переможців конкурсу Європейського Союзу для молодих вчених.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія оголосила переможців 32-го Конкурсу молодих вчених ЄС, а головні призи отримали шість проєктів з України, Болгарії, Німеччини, Ірландії, Іспанії та Туреччини та України.

Переможці отримають 7000 євро за кожен свій проєкт у галузі науки, техніки, техніки та математики (STEM), а також суспільних наук.

Наливайко отримав премію за роботу у сфері математики за "дослідження властивостей можливих контрприкладів до гіпотези Сеймура про друге сусідство".

Серед багатьох тем досліджень були квантові обчислення, інноваційні сонячні батареї та статистичне дослідження гендерних стереотипів у дітей 5-7 років.

Другу та третю премії отримали проєкти з Болгарії, Чехії, Ірландії, Італії, Польщі, Словаччини, Швейцарії, Туреччини, Білорусі та Канади.

Конкурс ЄС для молодих вчених був започаткований Європейською комісією у 1989 році для сприяння співробітництву між талановитими молодими людьми з різних країн, а також щоб відкрити для них можливість працювати під проводом провідних дослідницьких установ та вчених Європи.

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Єврокомісія
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