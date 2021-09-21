Украинец стал победителем конкурса ЕС для молодых ученых

Украинец Илья Наливайко стал одним из победителей конкурса Европейского Союза для молодых ученых.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия объявила победителей 32-го конкурса молодых ученых ЕС, а главные призы получили шесть проектов из Украины, Болгарии, Германии, Ирландии, Испании и Турции и Украины.

Победители получат 7000 евро за каждый свой проект в области науки, техники, техники и математики (STEM), а также в сфере общественных наук.

Наливайко получил премию за работу в области математики за "исследование свойств возможных контрпримеров к гипотезе Сеймура о втором соседстве".

Среди многих тем исследований были квантовые вычисления, инновационные солнечные батареи и статистическое исследование гендерных стереотипов у детей 5-7 лет.

Вторую и третью премии получили проекты из Болгарии, Чехии, Ирландии, Италии, Польши, Словакии, Швейцарии, Турции, Беларуси и Канады.

Конкурс ЕС для молодых ученых был основан Европейской комиссией в 1989 году для содействия сотрудничеству между талантливыми молодыми людьми из разных стран, а также чтобы открыть для них возможность работать под руководством ведущих исследовательских учреждений и ученых Европы.