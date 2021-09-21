Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Польщі визначились, яким категоріям пропонувати третю дозу ковід-вакцини

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:20

Уряд Польщі схвалив рекомендацію щодо вакцинації підсилюючою третьою дозою вакцини від коронавірусу людей старшого віку і медиків.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска.

Згідно з нею, третю дозу пропонуватимуть працівникам медичної сфери і людям віком від 50 років, які отримали останню дозу вакцини більше 6 місяців тому, оскільки з часом ефект від вакцини слабшає.

Читайте також
У Чехії почали пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу всім охочим

Для деяких пацієнтів з пониженим імунітетом третя доза була доступна і раніше.  

На цей час у Польщі повністю щеплені від коронавірусу 59,5% дорослого населення, і принаймні однією дозою - 60,6%.

Як відомо, вакцинацію третью дозою деяких категорій почали або планують почати низка європейських країн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Антикризова команда Джонсона: що стоїть за кадровими змінами у британському уряді

Британські консерватори втрачають підтримку – рейтинги навіть фіксують їхнє відставання від лейбористів. Чи вдасться Борису Джонсону переломити ситуацію?
21 вересня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

"Україна показала прогрес у реформах, проте часто він був швидше формальний"

Пол Томсен: "Нинішнє відновлення від пандемії буде набагато швидшим, ніж очікувалося. Проте заходи з виходу з кризи створюють нові проблеми та підсилюють нерівність".
21 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Гра на поглиблення кризи: куди заведе Румунію конфлікт усередині коаліції

Румунії загрожують дострокові вибори, наслідком яких може стати сповзання країни у зону нестабільності. 
21 вересня 2021 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди