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У Чехії почали пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу всім охочим

Понеділок, 20 вересня 2021, 09:49

У Чехії почали пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу всім людям, які завершили вакцинацію щонайменше вісім місяців тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Перша хвиля ревакцинації почнеться в понеділок, коли близько 8000 чеських громадян отримають текстове повідомлення про таку можливість. До кінця вересня повідомлення отримають до 40 тисяч осіб.

"Загальне правило говорить, що всі люди, які пройшли першу вакцинацію принаймні вісім місяців тому, можуть отримати третю вакцину", - сказав міністр охорони здоров'я Адам Войтех, зазначивши, що ревакцинація "настійно рекомендується" людям зі слабкою імунною системою.

Використовуватимуться тільки мРНК-вакцини, навіть для тих, хто раніше була вакцинований AstraZeneca або Johnson & Johnson.

У країнах ЄС нині немає єдиного підходу до бустерних доз. Деякі держави, включаючи Францію, Німеччину чи Італію, пропонують треті уколи вразливим громадянам, таким як літні люди або люди з ослабленим імунітетом.

Однак Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) не вважає необхідність повторної вакцинації нагальною потребою для населення в цілому. 

Всесвітня організація охорони здоров'я  звернулася до країн з проханням утриматися від проведення ревакцинації для широких мас, щоб зробити дози доступними для бідніших країн.

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Чехія Вакцини
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