У Нідерландах протестують проти обов’язкового ковід-паспорта для входу у бари

Протестувальники зібралися в суботу на протест проти запровадження "корона-пропуску" в Нідерландах, оскільки доказ вакцинації проти COVID-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нова вимога пред’явити пропуск або нещодавній негативний тест на коронавірус співпала із скасуванням майже всіх заходів соціального дистанціювання в країні, де 72% населення отримало принаймні одну дозу вакцини.

Хоча маски для обличчя все ще обов’язкові в громадському транспорті, учням і вчителям більше не доведеться носити маски в школах, а також скасоване правило про 1,5-метрову дистанцію в громадських місцях.

Кілька сотень протестувальників зібралися в Гаазі, де знаходиться уряд Нідерландів, щоб пройти маршем по центру міста.

Більшість голландців підтримують запровадження "корона-пропусків", але вони викликали критику з боку сектору гостинності.

Понад 40% власників барів та ресторанів не планують просити у клієнтів сертифікат про вакцинацію, заявила асоціація індустрії гостинності Horeca Nederland з посиланням на опитування своїх членів.

Багато підприємств розглядають цю вимогу як "політичний інструмент", спрямований на поширення вакцинації.

"Це не тільки неможливо запровадити, але й фінансово завдає шкоди сектору, який тільки починає відновлюватися", - додали в асоціації.