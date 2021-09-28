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Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу

Вівторок, 28 вересня 2021, 10:14

Президент Сполучених Штатів Джо Байден отримав у понеділок третю дозу вакцини Pfizer від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Американські регулюючі органи рекомендували третю дозу людям старше 65 років та тим, хто працює у середовищі з високим ризиком інфікування або з іншими проблемами зі здоров'ям.

 

78-річний Байден отримав першу дозу 21 грудня минулого року, а другу - через три тижні, як і його дружина Джилл.

Минулої п’ятниці президент закликав американців, які мають право на ревакцинацію, скористатися ним і отримати третю дозу вакцини.

"Найголовніше, що нам потрібно зробити, - це зробити щеплення ще більшій кількості людей", - сказав глава Білого дому, перш ніж медики дали йому третю дозу.

 Він додав, що після перших двох у нього не було побічних ефектів. За його словами, перша леді також отримає бустерну дозу вакцини, але вона була в понеділок на роботі, вона викладає в Громадському коледжі Північної Вірджинії.

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Вакцини США Байден
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