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МЗС викликало посла Угорщини через підписання угоди з РФ на постачання газу

Вівторок, 28 вересня 2021, 11:13

Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщині в Києві після аналогічного кроку Будапешта у зв’язку з підписанням угорською стороною нового довгострокового контракту з "Газпромом".

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи", - сказав Ніколенко.

У МЗС зазначили, що нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам. "Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів", - додав Ніколенко.

Посол Угорщини має прибути до МЗС у вівторок о 13:00.

Нагадаємо, Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Через плани підписання угоди МЗС України заявило 27 вересня, що ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись днями в Будапешті.

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики, додали в МЗС.

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Угорщина МЗС
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