У Польщі - найбільший стрибок заражень коронавірусом з травня

У Польщі за вівторок 28 вересня зареєстрували понад 1200 заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з кінця травня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Речник міністерства охорони здоров’я Войцех Андрусевич повідомив, що за минулу добу зареєстрували 1234 нових хворих.

Mamy 1234 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: lubelskiego (220), mazowieckiego (194), podlaskiego (114), małopolskiego (82), zachodniopomorskiego (79), łódzkiego (77), dolnośląskiego (73), pomorskiego (70), podkarpackiego (67), śląskiego (59), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 29, 2021

Найбільша кількість заражень (220) припадає на Люблінське воєводство. За словами речника, там зайняті вже більше 50% місць у лікарнях для коронахворих, а друге за завантаженістю лікарень - Підкарпатське воєводство.

Андрусевич зазначив, що якщо ситуація із захворюваністю почне стрімко погіршуватися, можливе посилення карантинних обмежень.

За його словами, у Польщі в усіх воєводствах показник вакцинації складає щонайменш 40%.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, у Польщі на цей час повністю вакциновані від коронавірусу 60% дорослого населення. Це нижчий показник, ніж в середньому в ЄС, але удвічі кращий, ніж в країнах з найменшою кількістю щеплених - Болгарії та Румунії.