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У Польщі - найбільший стрибок заражень коронавірусом з травня

Середа, 29 вересня 2021, 11:53

У Польщі за вівторок 28 вересня зареєстрували понад 1200 заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з кінця травня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Речник міністерства охорони здоров’я Войцех Андрусевич повідомив, що за минулу добу зареєстрували 1234 нових хворих. 

Найбільша кількість заражень (220) припадає на Люблінське воєводство. За словами речника, там зайняті вже більше 50% місць у лікарнях для коронахворих, а друге за завантаженістю лікарень - Підкарпатське воєводство. 

Андрусевич зазначив, що якщо ситуація із захворюваністю почне стрімко погіршуватися, можливе посилення карантинних обмежень.

За його словами, у Польщі в усіх воєводствах показник вакцинації складає щонайменш 40%.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, у Польщі на цей час повністю вакциновані від коронавірусу 60% дорослого населення. Це нижчий показник, ніж в середньому в ЄС, але удвічі кращий, ніж в країнах з найменшою кількістю щеплених - Болгарії та Румунії.

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Польща Коронавірус
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