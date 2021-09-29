В Польше - самый большой скачок заражений коронавирусом с мая

В Польше за вторник, 28 сентября зарегистрировали более 1200 заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с конца мая 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич сообщил, что за минувшие сутки зарегистрировали 1234 новых больных.

Mamy 1234 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: lubelskiego (220), mazowieckiego (194), podlaskiego (114), małopolskiego (82), zachodniopomorskiego (79), łódzkiego (77), dolnośląskiego (73), pomorskiego (70), podkarpackiego (67), śląskiego (59), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 29, 2021

Наибольшее количество заражений (220) приходится на Люблинское воеводство. По словам спикера, там заняты уже более 50% мест в больницах для ковидных больных, а второе по загруженности больниц - Подкарпатское воеводство.

Андрусевич отметил, что если ситуация с заболеваемостью начнет стремительно ухудшаться, возможно усиление карантинных ограничений.

По его словам, в Польше во всех воеводствах показатель вакцинации составляет минимум 40%.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в Польше в настоящее время полностью вакцинированы от коронавируса 60% взрослого населения.