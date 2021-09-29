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В Польше - самый большой скачок заражений коронавирусом с мая

Среда, 29 сентября 2021, 11:53

В Польше за вторник, 28 сентября зарегистрировали более 1200 заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с конца мая 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич сообщил, что за минувшие сутки зарегистрировали 1234 новых больных. 

Наибольшее количество заражений (220) приходится на Люблинское воеводство. По словам спикера, там заняты уже более 50% мест в больницах для ковидных больных, а второе по загруженности больниц - Подкарпатское воеводство.

Андрусевич отметил, что если ситуация с заболеваемостью начнет стремительно ухудшаться, возможно усиление карантинных ограничений.

По его словам, в Польше во всех воеводствах показатель вакцинации составляет минимум 40%.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в Польше в настоящее время полностью вакцинированы от коронавируса 60% взрослого населения.

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Польша Коронавирус
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