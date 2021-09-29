ЄС остаточно схвалив фонд на 5 млрд євро для підтримки країн-членів у зв’язку з Brexit

Рада ЄС фінально схвалила створення фонду обсягом 5,4 млрд євро, що має допомогти країнам блоку подолати негативні наслідки виходу Британії з Євросоюзу.

Про це повідомили у пресслужбі інституції, пише "Європейська правда".

Обсяги допомоги розраховані за цінами 2018 року і призначені для того, щоб компенсувати додаткові витрати, втрати та інші негативні ефекти внаслідок виходу Сполученого Королівства з ЄС - як, наприклад, ускладнення ланцюжків постачання, нові витрати на митні перевірки та адміністративні процедури.

Кошти можуть бути виділені як приватним, так і державним компаніям. Призначенням може бути підтримка малого й середнього бізнесу, регіонів або місцевих громад, які, наприклад, залежали від риболовлі у британських водах; заходи для підтримки створення робочих місць і реінтеграції в місцевий трудовий ринок громадян країн ЄС, які до Brexit мали роботу в Британії тощо.

"Найбільша сума, 4,5 млрд євро, розподіляється залежно від важливості торгівлі з Британією, 656 млн - залежно від важливості риболовлі у виключній економічній зоні Британії, і 273 млн - залежно від важливості сусідських зв’язків прибережних регіонів країн з Британією", - зазначають у повідомленні.

Виділення більшої частини коштів планується трьома щорічними траншами у 2021-2023 роках, і решти - до 2025 року з можливим коригуванням.

Виділення такого пакету підтримки Європарламент схвалив 15 вересня. Остаточне рішення Ради ЄС має бути опубліковане і набуде чинності у першій половині жовтня.







