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ЕС окончательно одобрил фонд на 5 млрд евро для поддержки стран-членов в связи с Brexit

Среда, 29 сентября 2021, 12:58

Совет ЕС финально одобрила создание фонда объемом 5,4 млрд евро, что должно помочь странам блока преодолеть негативные последствия выхода Британии из Евросоюза.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, пишет "Европейская правда".

Объемы помощи рассчитаны по ценам 2018 года и предназначены для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы, потери и другие негативные эффекты вследствие выхода Соединенного Королевства из ЕС - как, например, осложнение цепочек поставок, новые расходы на таможенные проверки и административные процедуры.

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Средства могут быть выделены как частным, так и государственным компаниям. Назначением может быть поддержка малого и среднего бизнеса, регионов или местных общин, которые, например, зависели от рыбной ловли в британских водах; меры по поддержке создания рабочих мест и реинтеграции в местный трудовой рынок граждан стран ЕС, которые до Brexit имели работу в Британии, и тому подобное.

"Наибольшая сумма, 4,5 млрд евро, распределяется в зависимости от важности торговли с Британией, 656 млн - в зависимости от важности рыбалки в исключительной экономической зоне Британии и 273 млн - в зависимости от важности соседских связей прибрежных регионов стран с Британией", - отмечается в сообщении.

Выделение большей части средств планируется тремя ежегодными траншами в 2021-2023 годах, остальное - до 2025 года с возможной корректировкой.

Выделение такого пакета поддержки Европарламент одобрил 15 сентября. Окончательное решение Совета ЕС должно быть опубликовано и вступит в силу в первой половине октября.

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