CША з грудня запровадять безвіз для громадян Хорватії

Сполучені Штати включили Хорватію до своєї безвізової програми, яка дозволяє громадянам Хорватії перебувати в США без візи до 90 днів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це 28 вересня заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

"Сьогоднішнє включення Хорватії як нового учасника безвізової програми - це важливе визнання спільних економічних і безпекових інтересів наших країн", - зазначив Майоркас.

Зазначається, що не пізніше 1 грудня 2021 року має бути оновлена Електронна система дозволу на подорожі (ESTA) і після цього громадяни Хорватії зможуть подавати заявки на візит в країну з туристичною метою або у справах тривалістю до 90 днів, не отримуючи для цього візу, повідомляє посольство США у Хорватії.

Хорватія стала 40-ю країною-учасницею безвізової програми (Visa Waiver Program). Для приєднання до неї країна має відповідати низці критеріїв щодо контртерористичної безпеки, захисту документів та управління кордонами. Серед вимог - показник відмови у видачі віз США своїм громадянам (не пов’язаних з імміграцією) менше 3%, видача добре захищених документів і тісна співпраця з правоохоронними і контртерористичними структурами Сполучених Штатів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно висунув Хорватію до програми VWP на початку серпня, а посольство США у лютому заявляло, що Хорватія виконала вимогу щодо рівня відмов у видачі віз нижче 3%.

Після приєднання Хорватії до програми безвізового режиму, громадяни лише трьох країн-членів ЄС (Болгарії, Румунії та Кіпру) повинні будуть подавати документи на візи для поїздок до США.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович заявив у серпні, що приєднання Хорватії до VWP також важливо для спроби країни приєднатися до Шенгенської зони.

Нагадаємо, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Хорватія перебуває на правильному шляху для введення євро у 2023 році.