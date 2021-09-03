Уряд Британії оновив план дій після смерті королеви з урахуванням пандемії

Уряд Великої Британії оновив докладні плани того, що станеться в дні після смерті королеви Єлизавети II з урахуванням пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", докладний план опублікувало видання Politico.

Плани уряду під кодовою назвою "Операція "Лондонський міст" розраховані на 10 днів після смерті королеви. У них розповідається про все: від того, як будуть повідомлятися новини, як буде проходити траур, і як труну королеви буде доставляти в Лондон.

Хоча 95-річна королева знаходиться в доброму здоров'ї та на цю осінь у неї запланована низка офіційних зустрічей, документи кабінету міністрів розкривають не тільки рівень державного планування, а й те, як вони постійно оновлюються з урахуванням пандемії.

Зазначається, що Міністерство транспорту стурбоване тим, що кількість людей, які можуть захотіти поїхати в Лондон, може викликати серйозні проблеми для транспортної мережі і привести до переповненості столиці.

В одному документі міститься попередження про найгірший сценарій, при якому Лондон вперше стане "переповненим", оскільки потенційно сотні тисяч людей спробують пробитися туди. Житло, дороги, громадський транспорт, харчування, поліція, охорона здоров'я і основні послуги можуть бути переповнені до межі. Висловлювалися також побоювання з приводу нестачі стюардів для стримування масових заворушень.

Спецслужби будуть перебувати в стані підвищеної готовності до посилення терористичної загрози.

Через кілька годин після смерті королеви відбудеться "каскад дзвінків", в якому будуть проінформовані прем'єр-міністр, секретар кабінету міністрів і інші високопоставлені міністри та офіційні особи.

Сайт королівської сім'ї зміниться на чорну сторінку з короткою заявою, що підтверджуватиме смерть королеви. На сайті уряду вгорі буде відображатися чорний банер. Ретвіти державних чиновників в соціальних мережах будуть заборонені, якщо тільки це не буде дозволено главою відділу комунікацій центрального уряду.

У день смерті королеви прем'єр зустрінеться з новим королем Чарльзом, який звернеться до народу о 18:00. Увечері на службі в соборі Святого Павла будуть присутні прем'єр та інші чиновники.

Після офіційного оголошення на наступний день, відомий як D+1, труна королеви повернеться в Букінгемський палац в день D+2. Якщо вона помре в Шотландії, її труну доставлять в Лондон в рамках так званої операції "Єдиноріг".

У день D+3 Чарльз вирушить в тур по Британії, починаючи з Шотландії. З дня D+6 труна королеви буде перебувати у Вестмінстер-холі в ході операції під кодовою назвою "Feather." Зал буде відкритий 23 години на добу, для VIP-персон будуть видаватися окремі перепустки.

Кажуть, що прем'єр-міністр і королева домовилися, що день державного похорону буде днем ​​національного трауру. По суті, це буде державний вихідний, хоча і не визначений таким законодавчо. Якщо похорон відбудеться у вихідні або в уже існуюче державне свято, додатковий вихідний не надаватиметься.