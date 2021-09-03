Правительство Британии обновило план действий после смерти королевы с учетом пандемии

Правительство Великобритании обновило подробные планы того, что произойдет в дни после смерти королевы Елизаветы II, с учетом пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", подробный план опубликовало издание Politico.

План правительства под кодовым названием "Операция ‘Лондонский мост’" рассчитан на 10 дней после смерти королевы. В нем рассказывается обо всем: как будут сообщаться новости, как будет проходить траур и как гроб королевы будут доставлять в Лондон.

Хотя 95-летняя королева находится в добром здравии и на эту осень у нее запланирован ряд официальных встреч, документы кабинета министров раскрывают не только уровень государственного планирования, но и то, как они постоянно обновляются с учетом пандемии.

Отмечается, что Министерство транспорта обеспокоено тем, что количество людей, которые могут захотеть поехать в Лондон, может вызвать серьезные проблемы для транспортной сети и привести к переполненности столицы.

В одном документе содержится предупреждение о плохом сценарии, при котором Лондон впервые станет "переполненным", поскольку потенциально сотни тысяч людей попытаются пробиться туда. Жилье, дороги, общественный транспорт, питание, полиция, здравоохранение и основные услуги могут быть перегружены до предела. Высказывались также опасения по поводу нехватки стюардов для сдерживания массовых беспорядков.

Спецслужбы будут находиться в состоянии повышенной готовности к усилению террористической угрозы.

Через несколько часов после смерти королевы состоится "каскад звонков", будут проинформированы премьер-министр, секретарь кабинета министров и другие высокопоставленные министры и официальные лица.

Сайт королевской семьи сменится черной страницей с кратким заявлением, подтверждающим смерть королевы. На сайте правительства вверху будет отображаться черный баннер. Ретвиты государственных чиновников в социальных сетях будут запрещены, если только это не будет разрешено главой отдела коммуникаций центрального правительства.

В день смерти королевы премьер-министр встретится с новым королем Чарльзом, который обратится к народу в 18:00. Вечером на службе в соборе Святого Павла будут присутствовать премьер и другие чиновники.

После официального объявления на следующий день, упомянутый как D+1, гроб королевы вернется в Букингемский дворец в день D+2. Если она умрет в Шотландии, ее гроб доставят в Лондон в рамках так называемой операции "Единорог".

В день D+3 Чарльз отправится в поездку по Британии, начиная с Шотландии. Со дня D+6 гроб королевы будет находиться в Вестминстер-холле в ходе операции под кодовым названием "Feather". Зал будет открыт 23 часа в сутки, для VIP-персон будут выдаваться отдельные пропуска.

Говорят, что премьер-министр и королева договорились, что день государственных похорон будет днем ​​национального траура. По сути, это будет государственный выходной, хотя он и не определен законодательно. Если похороны состоятся в выходные или в уже существующий государственный праздник, дополнительный выходной предоставляться не будет.