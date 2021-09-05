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США передали Україні гуманітарний вантаж з інноваційними ліками проти COVID-19

Неділя, 5 вересня 2021, 13:47

Гуманітарний вантаж із США, який містить 60 тис. флаконів з ліками проти коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство на своїй сторінці у Facebook.

"За сприяння посольства в Україні доставлений гуманітарний вантаж з США, наданий американської благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості про отримання цього гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України в США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантаж містить інноваційні лікарські препарати Bamlanivimab і Etesevimab, що застосовуються проти COVID-19. Їх загальна вартість досягає $20 млн. Ліки рекомендовано для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу в важку форму.

"Вантаж у вигляді 60 тис. флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення і транспортування в 24 області України. В цьому ми хочемо висловити окрему подяку "Благодійному фонду Євгена Пивоварова", який допомагатиме у всіх процедурах", - додали в посольстві.

У посольстві додали, що розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров'я України.

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