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США передали Украине гуманитарный груз с инновационными лекарствами против COVID-19

Воскресенье, 5 сентября 2021, 13:47

Гуманитарный груз из США, который содержит 60 тыс. флаконов с лекарствами против коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство на своей странице в Facebook.

"При содействии посольства в Украине доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этого гуманитарного груза были согласованы во время визита Президента Украины в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз содержит инновационные лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab, применяемые против COVID-19. Их общая стоимость достигает $ 20 млн. Лекарство рекомендуется для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

"Груз в виде 60 тыс. флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будет проходить растаможку и транспортировку в 24 области Украины. В этом мы хотим выразить отдельную благодарность "Благотворительному фонду Евгения Пивоварова", который будет помогать во всех процедурах", - добавили в посольстве.

В посольстве добавили, что распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины.

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