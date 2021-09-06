Російські тролі активізувалися на сайтах західних ЗМІ на тлі кризи в Афганістані - дослідження

На сайтах провідних західних ЗМІ була проведена масштабна операція з впливу на громадську думку, в якій використовувалися коментарі під статтями на підтримку російських інтересів.

Про це йдеться у звіті дослідницького інституту злочинності та безпеки університету Кардіффа, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Аналітики заявили, що 32 сайти засобів масової інформації в 16 країнах стали мішенню, включаючи британські Mail Online, Express та Times. Також велися активні кампанії на сайтах американського телеканалу Fox News, Le Figaro у Франції, Der Spiegel та Die Welt у Німеччині та італійської La Stampa.

Вони виявили 242 випадки, де були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні заяви у відповідь на статті, що стосуються Росії.

Дослідники використовували методи розпізнавання патернів для аналізу коментарів читачів, що свідчить про те, що деякі облікові записи організовано публікують прокремлівський вміст.

Було виявлено, що один обліковий запис 69 разів змінював місцеперебування та змінював назву 549 разів з моменту його створення в червні минулого року.

В одному прикладі, наведеному дослідниками, минулого місяця під історією видання Mail про перемогу талібів в Афганістані було опубліковано 2500 коментарів.

Але деякі, як стверджується, були частиною організованої російської кампанії. Вибравши невелику кількість коментарів, на російських ЗМІ вийшла стаття із заголовком: "Британці порівняли прихід Талібану до влади з кінцем західної цивілізації".

Дослідники з Кардіффа кажуть, що це була одна з 18 останніх історій про падіння Кабула, які були написані на основі коментарів читачів у Британії та США, і підтримувала розповіді Росії про кінець ліберальної демократії, провал НАТО або зробила зв’язок із готовністю підтримати Україну.

Статті були опубліковані не тільки в Росії, але й у деяких європейських країнах, зокрема Болгарії. Потім вони були додатково поширені у соціальних медіа, включаючи Telegram.