Российские тролли активизировались на сайтах западных СМИ на фоне кризиса в Афганистане - исследование

На сайтах ведущих западных СМИ была проведена масштабная операция по влиянию на общественное мнение, в которой использовались комментарии под статьями в поддержку российских интересов.

Об этом говорится в отчете исследовательского института преступности и безопасности университета Кардиффа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Аналитики заявили, что 32 сайта средств массовой информации в 16 странах стали мишенью, включая британские Mail Online, Express и Times. Также велись активные кампании на сайтах американского телеканала Fox News, Le Figaro во Франции, Der Spiegel и Die Welt в Германии и итальянской La Stampa.

Они обнаружили 242 материала, где были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные комментарии в ответ на статьи, касающиеся России.

Исследователи использовали методы распознавания паттернов для анализа комментариев читателей, что свидетельствует о том, что некоторые учетные записи организованно публикуют прокремлевский контент.

Было обнаружено, что один аккаунт 69 раз менял местонахождение и менял название 549 раз с момента создания в июне прошлого года.

В одном примере, приведенном исследователями, в прошлом месяце под материалом издание Mail о победе талибов в Афганистане было опубликовано 2500 комментариев.

Но некоторые, как утверждается, были частью организованной российской кампании. Выбрав небольшое количество комментариев, на российских СМИ вышла статья с заголовком: "Британцы сравнили приход "Талибана" к власти с концом западной цивилизации".

Исследователи из Кардиффа говорят, что это была одна из 18 последних историй о падении Кабула, которые были написаны на основе комментариев читателей в Британии и США, и поддерживала рассказы России о конце либеральной демократии, провале НАТО или сделала связь с готовностью поддержать Украину.

Статьи были опубликованы не только в России, но и в некоторых европейских странах, в частности Болгарии. Затем они были дополнительно распространены в социальных медиа, включая Telegram.