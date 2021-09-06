В Естонії звільнився топ-посадовець через інцидент з вакцинами, що зіпсувались на складі

В Естонії подав у відставку гендиректор Департаменту здоров’я Юллар Ланно, відомство якого відповідало за склад, де через порушення температурного режиму зіпсувались майже 70 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Він зазначив, що сам прийняв рішення піти з посади, тому що вважає себе відповідальним за інцидент.

"Відповідальність не можна покладати ні на кого, крім керівника", - сказав Ланно.

Ланно пробуде на посаді ще два тижні, після того відомство тимчасово очолить його заступниця, доки через відкритий конкурс оберуть нового керівника. Він очолював відомство з жовтня 2020 року.

Міністр здоров’я і праці Танель Кійк зазначив, що провина керівництва департаменту обмежується тим, що воно не змогло скоригувати нормативи та інструкції, видані ще попередніми керівниками.

Нагадаємо, в кінці червня понад 68 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, призначених переважно для пожертви іншим країнам, у тому числі Україні, стали непридатними через підвищення температури в холодильній камері Департаменту здоров'я Естонії. Ланно після цього опинився під сильним тиском громадськості.