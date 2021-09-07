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ЄС попередив польські регіони про втрату фінансування через "вільні від ЛГБТ зони"

Вівторок, 7 вересня 2021, 11:23

Європейська комісія звернулася до п’яти польських регіональних рад із закликом відмовитися від заяв про те, що вони "вільні від ЛГБТ зони", щоб отримати фінансування з фондів ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Польські ЛГБТ-активісти розмістили у соцмережах скан листа, і в понеділок речник Люблінського воєводства підтвердив його отримання. Представник Єврокомісії у Варшаві також підтвердила, що лист надіслано.

"Комісія хотіла б підкреслити, що оголошення територій, робочих місць чи послуг, вільних від ЛГБТІК, є діями, що суперечать цінностям, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз",- йдеться у листі.

У документі зазначається, що додаткове фінансування в рамках частини фонду блоку для відновлення від наслідків  COVID буде призупинено до очікування відповідей регіонів на занепокоєння Комісії.

Кошти є частиною REACT-EU (Допомога у відновленні для згуртованості та територій Європи), пакета додаткових фондів згуртування, в рамках яких Польщі було виділено загалом понад 1,5 млрд євро.

"Наразі лист аналізують, щоб підготувати відповідь", - сказав представник Люблінського воєводства.

Люблінське та Малопольське воєводства нещодавно знову проголосували за те, щоб залишатися вільними від "ідеології ЛГБТ".

Єврокомісія сперечається з Польщею та Угорщиною з різних питань, починаючи від прав ЛГБТ до свободи преси. У липні вона подала судовий позов проти обох країн через заходи, які, за її словами, дискримінують гей-спільноту.

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