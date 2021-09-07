ЄС попередив польські регіони про втрату фінансування через "вільні від ЛГБТ зони"

Європейська комісія звернулася до п’яти польських регіональних рад із закликом відмовитися від заяв про те, що вони "вільні від ЛГБТ зони", щоб отримати фінансування з фондів ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Польські ЛГБТ-активісти розмістили у соцмережах скан листа, і в понеділок речник Люблінського воєводства підтвердив його отримання. Представник Єврокомісії у Варшаві також підтвердила, що лист надіслано.

"Комісія хотіла б підкреслити, що оголошення територій, робочих місць чи послуг, вільних від ЛГБТІК, є діями, що суперечать цінностям, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз",- йдеться у листі.

У документі зазначається, що додаткове фінансування в рамках частини фонду блоку для відновлення від наслідків COVID буде призупинено до очікування відповідей регіонів на занепокоєння Комісії.

Кошти є частиною REACT-EU (Допомога у відновленні для згуртованості та територій Європи), пакета додаткових фондів згуртування, в рамках яких Польщі було виділено загалом понад 1,5 млрд євро.

"Наразі лист аналізують, щоб підготувати відповідь", - сказав представник Люблінського воєводства.

Люблінське та Малопольське воєводства нещодавно знову проголосували за те, щоб залишатися вільними від "ідеології ЛГБТ".

Єврокомісія сперечається з Польщею та Угорщиною з різних питань, починаючи від прав ЛГБТ до свободи преси. У липні вона подала судовий позов проти обох країн через заходи, які, за її словами, дискримінують гей-спільноту.