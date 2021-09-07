ЕС предупредил польские регионы о потере финансирования из-за "свободных от ЛГБТ зон"

Европейская комиссия обратилась к пяти польским региональным советам с призывом отказаться от заявлений о том, что они - "свободные от ЛГБТ зоны", чтобы получить финансирование из фондов ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Польские ЛГБТ-активисты разместили в соцсетях скан письма, и в понедельник представитель Люблинского воеводства подтвердил его получение. Представитель Еврокомиссии в Варшаве также подтвердила, что письмо отправлено.

"Комиссия хотела бы подчеркнуть, что объявление территорий, рабочих мест или услуг свободными от ЛГБТИК являются действиями, противоречащими ценностям, изложенным в статье 2 Договора о Европейском Союзе", - говорится в письме.

В документе отмечается, что дополнительное финансирование в рамках части фонда блока для восстановления от последствий COVID-19 будет приостановлено до ожидания ответов регионов на обеспокоенность Комиссии.

Средства являются частью REACT-EU (Помощь в восстановлении для сплоченности и территорий Европы), пакета дополнительных фондов сплочения, в рамках которых Польше было выделено в общей сложности более 1,5 млрд евро.

"Сейчас письмо анализируют, чтобы подготовить ответ", - сказал представитель Люблинского воеводства.

Люблинское и Малопольское воеводства недавно вновь проголосовали за то, чтобы оставаться свободными от "идеологии ЛГБТ".

Еврокомиссия спорит с Польшей и Венгрией по различным вопросам, начиная от прав ЛГБТ до свободы прессы. В июле она подала судебный иск против обеих стран из-за мер, которые, по ее словам, дискриминируют гей-сообщество.