Чому партія Меркель незабаром може піти в опозицію

Нинішня передвиборча кампанія до Бундестагу вже стала найбільш інтригуючою за всі 16 років урядування канцлерки Ангели Меркель.

На перше місце за рівнем симпатій вийшли німецькі соціал-демократи, вперше за 19 років залишивши позаду блок ХДС/ХСС.

Тож якщо преференції виборців не зміняться впродовж пари тижнів, що залишилися до вирішального голосування, то Німеччина вперше після 16-річної перерви може отримати канцлера-есдека.

Яким же чином соціал-демократам вдалося вийти з електорального піке, де вони перебували останні роки, з ким вони можуть створити коаліцію та як це може вплинути на стосунки Німеччини з Україною? Про це читайте в чудовій аналітиці аспіранта факультету політології та журналістики Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Віктора Савінка Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме.

Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) вдалося вирватися на перше місце з двох основних причин. По-перше, есдекам вкотре вдалося вийти на старт кампанії з перевіреними гаслами та багатовимірною програмою. По-друге, есдеки зробили правильний вибір в плані кандидата в канцлери.

Про те, що заступник голови уряду і міністр фінансів Олаф Шольц поведе СДПН до Бундестагу, стало відомо ще в серпні 2020 року – есдеки одними з перших оголосили свого кандидата у канцлери.

Наразі особистий рейтинг Шольца є найвищим серед усіх кандидатів у канцлери. З одного боку, це завдяки тому, що на користь чинного голови німецького Мінфіну зіграв час – він міг без зайвого поспіху розгорнути кампанію й пропрацювати меседжі. З іншого, на користь Шольца зіграв і його власний політичний стиль.

Навіть якщо Шольцу й соціал-демократам вдасться відстояти перше місце в кампанії й за підсумками голосування, їм неодмінно доведеться створювати правлячу коаліцію.

Майбутня коаліція, найімовірніше, має складатися щонайменше з трьох учасників. Більш вигідним для СДПН варіантом було б створення "світлофорної" коаліції за участю вільних демократів та "Зелених".

У чому складності такої коаліції? Що може стати викликом для Києва? Більше деталей в аналітиці Віктора Савінка Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме.