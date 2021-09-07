Почему партия Меркель вскоре может уйти в оппозицию

Нынешняя предвыборная кампания в Бундестаг уже стала самой интригующей за все 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель.

На первое место по уровню симпатий вышли немецкие социал-демократы, впервые за 19 лет оставив позади блок ХДС / ХСС.

Поэтому, если преференции избирателей не изменятся в течение пары недель, оставшихся до решающего голосования, то Германия впервые после 16-летнего перерыва может получить канцлера-эсдека.

Каким же образом социал-демократам удалось выйти из электорального пике, где они находились последние годы, с кем они могут создать коалицию и как это может повлиять на отношения Германии с Украиной? Об этом читайте в замечательной аналитике аспиранта факультета политологии и журналистики Университета Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине Виктора Савинка Поворот влево: как в Германии сменился лидер гонки и какие последствия это будет иметь.

Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось вырваться на первое место по двум основным причинам. Во-первых, эсдекам в который раз удалось выйти на старт кампании с проверенными лозунгами и многомерной программой. Во-вторых, эсдеки сделали правильный выбор в плане кандидата в канцлеры.

О том, что заместитель главы правительства и министр финансов Олаф Шольц поведет СДПГ в Бундестаг, стало известно еще в августе 2020 года - эсдеки одними из первых объявили своего кандидата в канцлеры.

Сейчас личный рейтинг Шольца является самым высоким среди всех кандидатов в канцлеры. С одной стороны, это благодаря тому, что в пользу действующего главы немецкого Минфина сыграло время - он мог без лишней спешки развернуть кампанию и проработать месседжи. С другой, на пользу Шольцу пошел и его собственный политический стиль.

Даже если Шольцу и социал-демократам удастся отстоять первое место в кампании и по итогам голосования, им непременно придется создавать правящую коалицию.

Будущая коалиция, скорее всего, будет состоять минимум из трех участников. Более выгодным для СДПГ вариантом было бы создание "светофорной" коалиции с участием свободных демократов и "зеленых".

В чем сложности такой коалиции? Что может стать вызовом для Киева? Больше деталей в аналитике Виктора Савинка Поворот влево: как в Германии сменился лидер гонки и какие последствия это будет иметь.