У Парижі за посилених заходів безпеки стартує суд над причетними до терактів 2015 року

У середу у Парижі за посилених заходів безпеки розпочинається судовий процес безпрецедентного масштабу над 20 чоловіками, підозрюваних у причетності до теракту джихадистів у французькій столиці 13 листопада 2015 року, найсмертоноснішого нападу у мирний час у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Близько 130 людей були вбиті, а сотні поранені, коли озброєні особи з поясами смертників здійснили напади на шість барів і ресторанів, концертний зал Батаклан та стадіон.

В день початку суду поліція перебуває в стані підвищеної готовності, вулиці навколо Палацу правосуддя центрі Парижа будуть перекриті для автомобілів та пішоходів, а навколишні береги Сени також закриті.

Тим, хто має право брати участь у судовому засіданні, доведеться пройти кілька контрольних пунктів, перш ніж їх пустять у спеціально побудовану залу судових засідань та інші зали, де будуть транслюватися слухання.

Судове засідання триватиме дев’ять місяців, у ньому візьмуть участь близько 1800 позивачів та понад 300 адвокатів. Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті назвав цей процес безпрецедентним судовим марафоном. Вирок очікується наприкінці травня.

Більшості обвинувачених, включаючи Салаха Абдеслама, 31-річного француза-марокканця, який вважається єдиним уцілілим членом угруповання, підозрюваного у скоєнні нападів, загрожує довічне ув’язнення, якщо їх визнають винними.

Інших підозрюваних, шестеро з яких будуть судитися заочно, звинувачують у наданні зброї та автомобілів або в організації нападу.

Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава", яка закликала своїх послідовників напасти на Францію через її причетність до боротьби з терористичним угрупованням в Іраку та Сирії.