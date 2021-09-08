В Париже при усиленных мерах безопасности стартует суд над причастными к терактам 2015 года

В среду в Париже при усиленных мерах безопасности начинается судебный процесс беспрецедентного масштаба над 20 мужчинами, подозреваемых в причастности к теракту джихадистов во французской столице 13 ноября 2015 года, самому смертоносному нападению в мирное время во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Около 130 человек были убиты, а сотни ранены, когда вооруженные лица с поясами смертников совершили нападения на шесть баров и ресторанов, концертный зал Батаклан и стадион.

В день начала суда полиция находится в состоянии повышенной готовности, улицы вокруг Дворца правосудия центре Парижа будут перекрыты для автомобилей и пешеходов, а окружающие берега Сены также закрыты.

Тем, кто имеет право участвовать в судебном заседании, придется пройти несколько контрольных пунктов, прежде чем их пустят в специально построенный зал судебных заседаний и другие залы, где будут транслироваться слушания.

Судебное заседание продлится девять месяцев, в нем примут участие около 1800 истцов и более 300 адвокатов. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти назвал этот процесс беспрецедентным судебным марафоном. Приговор ожидается в конце мая.

Большинству обвиняемых, включая Салаха Абдеслама, 31-летнего француза-марокканца, который считается единственным уцелевшим членом группировки, подозреваемой в совершении нападений, грозит пожизненное заключение, если их признают виновными.

Других подозреваемых, шесть из которых будут судить заочно, обвиняют в предоставлении оружия и автомобилей или в организации нападения.

Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство", призвавшее своих последователей напасть на Францию ​​за ее причастность к борьбе с террористической группировкой в ​​Ираке и Сирии.