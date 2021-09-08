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Більшість німців визначилися зі своїм голосом на виборах, соціал-демократи зберігають лідерство

опитування
Середа, 8 вересня 2021, 19:00

Більшість німців вже визначилися, за яку партію голосуватимуть на федеральних виборах 26 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати соцопитування дослідницького інституту Civey на замовлення Spiegel, що проводилося у неділю.

Зі своїм вибором твердо визначилися 77% респондентів і 23% - не визначилися. Ідентичного дослідження цієї ж компанії перед виборами 2017 року не проводили, але опитування дослідницької групи Wahlen  тоді засвідчило, що за тиждень до голосування зі своїм вибором ще не визначились близько 40%.

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Частка респондентів, що вже визначились з голосом, особливо висока серед прихильників Зелених, Лівих та AfD. 

Серед топ-трійки політсил лідерство зберігає SPD з 25%, "Християнсько-демократичний союз" готові підтримати 23%, "Зелених" - 17%. 

 

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Німеччина
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