Лідерка німецьких "Зелених" хоче виведення ядерних бомб США в разі перемоги на виборах

Кандидат у канцлери Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок хоче домогтися вивезення американських ядерних бомб з території країни, якщо вона переможе на майбутніх виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Бербок заявила, що новий уряд Німеччини має зайняти чітку позицію щодо переговорів про роззброєння між США і Росією. Вашингтон і Москва почали нові переговори в липні.

"Звичайно, частиною цього роззброєння повинна бути американська ядерна зброя тут, в Німеччині, і у всій Європі. У нас є вікно можливостей прямо зараз, і ми повинні використовувати його", - сказала Бербок.

Німеччина та інші країни НАТО, включаючи Італію, Бельгію, Нідерланди і Туреччину, розміщують зброю в рамках програми ядерного стримування Альянсу.

За оцінками, близько 20 ядерних бомб зберігаються на німецькій авіабазі Бюхель.

"Зелені", Ліва партія та лідери парламентських груп від соціал-демократів (СДПН) виступають за виведення американської ядерної зброї. Християнські демократи (ХДС) Ангели Меркель і її сестринська партія ХСС виступають проти.

"Якщо я хочу щось змінити, то, з моєї точки зору, важливо, щоб ми не тільки обіцяли, що щось станеться в якийсь момент, але і робили конкретні кроки. Це означає, що необхідно поговорити з Вашингтоном про ядерну зброю США в Німеччині", - сказала Бербок.

До виборів у Німеччині залишається менше трьох тижнів і передвиборча кампанія у самому розпалі. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель публічно дорікнула одному з найпопулярніших політиків Олафу Шольцу, який описав людей, які були щеплені проти COVID-19, як "морських свинок".