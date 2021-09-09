Німецька прокуратура проводить обшуки у міністерствах фінансів і юстиції

Прокуратура Оснабрюка з ранку четверга обшукує міністерство фінансів та міністерство юстиції в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Рейд розпочався після 9 ранку, у міністерствах працюють четверо офіцерів поліції Оснабрюка та шість працівників прокуратури.

Обшуки пов'язані з розслідуванням, яке ведеться з 2020 року, і "ухиленням від покарання при знаходженні на посаді" проти члена групи фінансового моніторингу (FIU) - структури, що займається боротьбою з відмиванням грошей у Федеральній митній адміністрації, яка підпорядковується Мінфіну.

Розслідування проти FIU ведеться в зв'язку з підозрою, що група не передала поліції відомі їй дані про багатомільйонні банківські перекази, які могли бути пов'язані з відмиванням грошей. Також слідство вивчає, з чим пов'язане зниження повідомлень про підозрілі випадки після того, як FIU в 2017 отримала компетенцію моніторингу відмивання грошей.

Прокуратура вже обшукала штаб-квартиру FIU у Кельні в липні 2020 року. Там були вилучені документи, сказав представник влади. З них випливає, що "між FIU та міністерствами, які зараз обшукуються, був широкий зв'язок". Нинішні обшуки також спрямовані на виявлення можливих конкретних підозрюваних.

Відправною точкою розслідування став звіт про підозрілу транзакцію від банку у червні 2018 року. Йшлося про переказ до Африки на суму понад мільйон євро. Згідно з інформацією, банк підозрював, що основою платежів є фінансування тероризму, а також торгівля зброєю та наркотиками. " FIU взяла до відома цей звіт, але не передала його правоохоронним органам Німеччини", - сказав чиновник.

Міністерство юстиції заявило у четвер, що повністю співпрацює зі слідчими з Нижньої Саксонії. Відомство міністра фінансів Олафа Шольца оголосило, що вони, "звичайно, повністю підтримують дії органів". Провадження не спрямоване проти працівників міністерства.