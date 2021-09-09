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Немецкая прокуратура проводит обыски в министерствах финансов и юстиции

Четверг, 9 сентября 2021, 14:50

Прокуратура Оснабрюка с утра четверга обыскивает министерство финансов и министерство юстиции в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Рейд начался после 9 утра, в министерствах работают четверо офицеров полиции Оснабрюка и шесть работников прокуратуры.

Обыски связаны с расследованием, которое ведется с 2020 года, и "уклонением от наказания при нахождении в должности" против члена группы финансового мониторинга (FIU) - структуры, занимающейся борьбой с отмыванием денег в Федеральной таможенной администрации, которая подчиняется Минфину.

Расследование против FIU ведется в связи с подозрением, что группа не передала полиции известных ей данные о многомиллионных банковских переводах, которые могли быть связаны с отмыванием денег. Также следствие изучает, с чем связано снижение сообщений о подозрительных случаях после того, как FIU в 2017 получила компетенцию мониторинга отмывания денег.

Прокуратура уже обыскала штаб-квартиру FIU в Кельне в июле 2020 года. Там были изъяты документы, сказал представитель власти. Из них следует, что "между FIU и министерствами, которые сейчас обыскивают, была широкая связь". Нынешние обыски также направлены на выявление возможных конкретных подозреваемых.

Отправной точкой расследования стал отчет о подозрительной транзакции от банка в июне 2018 года. Речь шла о переводе в Африку на сумму более миллиона евро. Согласно информации, банк подозревал, что основой платежей является финансирование терроризма, а также торговля оружием и наркотиками. "FIU приняла к сведению этот отчет, но не передала его правоохранительным органам Германии", - сказал чиновник.

Министерство юстиции заявило в четверг, что полностью сотрудничает со следователями из Нижней Саксонии. Ведомство министра финансов Олафа Шольца объявило, что они, "конечно, полностью поддерживают действия органов". Производство не направлено против работников министерства.

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Германия
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