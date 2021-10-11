Зелений перехід: як змінюється світова економіка

Останніми роками природоохоронні питання перетворилися на суттєвий фактор трансформації світової економіки. Цьому сприяло декілька факторів: посилення проявів зміни клімату, відновлення світової економіки після пандемії, економічна конкуренція та стратегічне прагнення країн до енергетичної та ресурсної незалежності.

Уже впродовж 9 місяців Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) систематично відстежує, аналізує та коментує світові тренди на перетині тем зміни клімату, охорони довкілля та економічного розвитку.

Про підсумки відповідних ключових подій минулого періоду читайте в статті експертки з охорони довкілля UBTA Зої Павленко Зміна клімату та економічний розвиток: тренди 2021 року. Стаття підготовлена за підтримки Української асоціації бізнесу і торгівлі.

Євросоюз затвердив план дій та хоче привести Європейський континент до кліматичної нейтральності до 2050 року, США також мають намір скорочувати викиди парникових газів та декарбонізувати економіку країни до 2050 року.

Китай має намір прийти до вуглецевої нейтральності до 2060 року, а РФ висловлює критичну позицію щодо проблематики зміни клімату, але теж поступово рухається у цьому напрямку.

Один із головних трендів - використання фінансових інструментів для запобігання зміні клімату. За задумкою, зелена економіка має бути більш конкурентною, бо виробники не будуть сплачувати додаткове мито за експорт своєї "брудної" продукції в Євросоюз.

Навіть на фоні пандемійних перипетій ЄС робить послідовні кроки для реалізації взятого на себе зобов'язання та каталізує аналогічні трансформації в інших країнах. Світового розголосу та критики набув проєкт Регламенту щодо вуглецевого податку на кордоні ЄС (CBAM).

Використання фінансових інструментів для запобігання зміні клімату критикують країни БРІКС.

Китайські урядовці зауважують невідповідність інструменту CBAM правилам Світової організації торгівлі (СОТ). На початку 2021 року Китай запустив власну національну систему торгівлі викидами парникових газів.

У США запропонована демократами ініціатива щодо власного вуглецевого податку на кордоні не була підтримана Білим домом через побоювання щодо здорожчання споживчих товарів.

А от РФ веде переговори з ЄС щодо проєкту Регламенту CBAM.

Другий тренд - відповідні науково-технічні дослідження. Зокрема, вже вдалося виробити першу партію безвуглецевої сталі, тестується прототип бетонної дороги, здатної заряджати електроавтомобілі на ходу, а у світлі високих цін на вуглецеві викиди актуальності набирає широкомасштабне впровадження технології промислового вловлювання та зберігання вуглецю.

Очевидно, що настільки масштабні економічні трансформації мають відобразитися і в побуті. Варто згадати хоча б зростаючу популярність електромобілів.

Які кроки демонструє Україна у кліматичному контексті та чи є комплексне бачення процесу декарбонізації країни, читайте в статті Зої Павленко Зміна клімату та економічний розвиток: тренди 2021 року.