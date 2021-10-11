Зеленый переход: как меняется мировая экономика

В последние годы природоохранные вопросы превратились в существенный фактор трансформации мировой экономики. Этому способствовало несколько факторов: усиление проявлений изменения климата, восстановление мировой экономики после пандемии, экономическая конкуренция и стратегическое стремление стран к энергетической и ресурсной независимости.

Уже на протяжении девяти месяцев Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) систематически отслеживает, анализирует и комментирует мировые тренды на пересечении тем изменения климата, охраны окружающей среды и экономического развития.

Об итогах соответствующих ключевых событий прошлого периода читайте в статье эксперта по охране окружающей среды UBTA Зои Павленко Изменение климата и экономическое развитие: тренды 2021 года. Статья подготовлена ​​при поддержке Украинской ассоциации бизнеса и торговли.

Евросоюз утвердил план действий и хочет привести Европейский континент к климатической нейтральности к 2050 году, США также намерены сокращать выбросы парниковых газов и декарбонизировать экономику страны до 2050 года.

Китай намерен прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, а РФ выражает критическую позицию по проблематике изменения климата, но тоже постепенно движется в этом направлении.

Один из главных трендов - использование финансовых инструментов для предотвращения изменения климата. По замыслу, зеленая экономика должна быть более конкурентной, поскольку производители не будут платить дополнительную пошлину за экспорт своей "грязной" продукции в Евросоюз.

Даже на фоне пандемических перипетий ЕС делает последовательные шаги для реализации взятого на себя обязательства и катализирует аналогичные трансформации в других странах. Мировую огласку и критику получил проект Регламента по углеродному налогу на границе ЕС (CBAM).

Использование финансовых инструментов для предотвращения изменения климата критикуют страны БРИКС.

Китайские чиновники отмечают несоответствие инструмента CBAM правилам Всемирной торговой организации (ВТО). В начале 2021 года Китай запустил собственную национальную систему торговли выбросами парниковых газов.

В США предложенная демократами инициатива собственного углеродного налога на границе не была поддержана Белым домом из-за опасений относительно подорожания потребительских товаров.

А вот РФ ведет переговоры с ЕС о проекте Регламента CBAM.

Второй тренд - соответствующие научно-технические исследования. В частности, уже удалось выработать первую партию безуглеродной стали, тестируется прототип бетонной дороги, способной заряжать электроавтомобили на ходу, а в свете высоких цен на углеродные выбросы актуальность приобретает широкомасштабное внедрение технологии промышленного улавливания и хранения углерода.

Очевидно, что столь масштабные экономические трансформации должны отобразиться и в быту. Стоит вспомнить хотя бы растущую популярность электромобилей.

Какие шаги демонстрирует Украина в климатическом контексте и есть ли комплексное видение процесса декарбонизации страны, читайте в статье Зои Павленко Изменение климата и экономическое развитие: тренды 2021 года.