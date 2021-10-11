"Інтерсіті" з Києва до Перемишля відновив рейси після перерви через епідемію

Потяг "Інтерсіті" Київ-Львів-Перемишль 10 жовтня виконав перші рейси після перерви у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Держприкордонслужбі повідомили, що першим рейсом до Польщі 10 жовтня прибули 101 пасажир, процедури прикордонного оформлення провели під час руху потяга між станціями "Львів" – "Мостиська-2".

"Наразі до Польщі попрямували переважно українці, серед пасажирів були лише двоє громадян Польщі та один – Грузії, а першим зворотним рейсом в Україну прибули п’ятеро іноземців з Нідерландів, Німеччини та Польщі. Усі надані для перевірки сертифікати про вакцинацію подорожніх були дійсними", - повідомляє ДПСУ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в останній день вересня оголосила про відновлення рейсів "Інтерсіті" до Перемишля та з 1 жовтня відкрила продаж квитків.

Раніше відновили міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.

З 9 вересня Польща додала громадян України до переліку осіб, яким дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.