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"Інтерсіті" з Києва до Перемишля відновив рейси після перерви через епідемію

Понеділок, 11 жовтня 2021, 12:51

Потяг "Інтерсіті" Київ-Львів-Перемишль 10 жовтня виконав перші рейси після перерви у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Держприкордонслужбі повідомили, що першим рейсом до Польщі 10 жовтня прибули 101 пасажир, процедури прикордонного оформлення провели під час руху потяга між станціями "Львів" – "Мостиська-2".

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"Наразі до Польщі попрямували переважно українці, серед пасажирів були лише двоє громадян Польщі та один – Грузії, а першим зворотним рейсом в Україну прибули п’ятеро іноземців з Нідерландів, Німеччини та Польщі. Усі надані для перевірки сертифікати про вакцинацію подорожніх були дійсними", - повідомляє ДПСУ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в останній день вересня оголосила про відновлення рейсів "Інтерсіті" до Перемишля та з 1 жовтня відкрила продаж квитків.

Раніше відновили міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.

З 9 вересня Польща додала громадян України до переліку осіб, яким дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.

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