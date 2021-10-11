"Интерсити" из Киева в Перемышль возобновил рейсы после перерыва из-за эпидемии

Поезд "Интерсити" Киев-Львов-Перемышль 10 октября выполнил первые рейсы после перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Госпогранслужбе сообщили, что первым рейсом в Польшу 10 октября прибыли 101 пассажир, процедуры пограничного оформления провели во время движения поезда между станциями "Львов" - "Мостиска-2".

"Сейчас в Польшу направились преимущественно украинцы, среди пассажиров были лишь двое граждан Польши и один - Грузии, а первым обратным рейсом в Украину прибыли пятеро иностранцев из Нидерландов, Германии и Польши. Все предоставленные для проверки сертификаты о вакцинации путешественников были действительными", - сообщает ГНАУ.

Напомним, "Укрзализныця" в последний день сентября объявила о возобновлении рейсов "Интерсити" в Перемышль и с 1 октября открыла продажу билетов.

Ранее восстановили международное сообщение с Австрией, Венгрией, Словакией и Молдовой.

С 9 сентября Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.