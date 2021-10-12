Зеленський заявив про потребу зміцнити санкційний тиск на Росію
Президент Володимир Зеленський закликав ЄС розширити санкції проти Росії, зокрема, після нещодавніх виборів до Держдуми РФ.
Про це він заявив на пресконференції після саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Зокрема, він подякував за те, що ЄС з року в рік продовжує санкції проти Росії.
"Але потреба у зміцненні санаційного тиску назріла давно", - наголосив Зеленський.
За його словами, до санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму, Севастополі та тимчасово окупованих територіях Донбасу.
"Без уваги не мають лишитися і системні порушення прав людини у тимчасового окупованому Криму", - сказав Зеленський.
У зв’язку з цим він відзначив санкції ЄС проти восьми представників так званої судової влади Криму.
11 жовтня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти 8 осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
Серед осіб, доданих до санкційного списку ЄС, є представники правоохоронних органів - судді, прокурори та силовики, відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.