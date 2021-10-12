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Зеленський заявив про потребу зміцнити санкційний тиск на Росію

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:23

Президент Володимир Зеленський закликав ЄС розширити санкції проти Росії, зокрема, після нещодавніх виборів до Держдуми РФ.

Про це він заявив на пресконференції після саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зокрема, він подякував за те, що ЄС з року в рік продовжує санкції проти Росії.

"Але потреба у зміцненні санаційного тиску назріла давно", -  наголосив Зеленський.

За його словами, до санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму, Севастополі та тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Без уваги не мають лишитися і системні порушення прав людини у тимчасового окупованому Криму", - сказав Зеленський.

У зв’язку з цим він відзначив санкції ЄС проти восьми представників так званої судової влади Криму.

11 жовтня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти 8 осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Серед осіб, доданих до санкційного списку ЄС, є представники правоохоронних органів - судді, прокурори та силовики, відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.

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Саміт Україна-ЄС Зеленський санкції
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