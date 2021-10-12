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Укр / Рус

Зеленский заявил о необходимости укрепить санкционное давление на Россию

Вторник, 12 октября 2021, 12:23

Президент Владимир Зеленский призвал ЕС расширить санкции против России, в частности, после недавних выборов в Госдуму РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В частности, он поблагодарил за то, что ЕС из года в год продолжает санкции против России.

"Но потребность в укреплении санационного давления назрела давно", - отметил Зеленский.

По его словам, в санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму, Севастополе и временно оккупированных территориях Донбасса.

"Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму", - сказал Зеленский.

В связи с этим он отметил санкции ЕС против восьми представителей так называемой судебной власти Крыма.

11 октября Совет ЕС ввел ограничительные меры против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Среди лиц, добавленных в санкционный список ЕС, есть представители правоохранительных органов - судьи, прокуроры и силовики, ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

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Саммит Украина-ЕС Зеленский санкции
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