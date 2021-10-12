Зеленський розповів, як ЄС може допомогти Україні стати енергонезалежною

Президент Володимир Зеленський розповів, що на саміті Україна-ЄС 12 жовтня у Києві обговорив із керівництвом Євросоюзу важливість забезпечення енергетичної незалежності України.

Про це президент розказав на спільній пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Шарлем Мішелем у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"У нас є велика програма щодо енергозбереження. Вона стосується не тільки утеплення кожної домівки. Цю програму ми будемо обговорювати з колегами з ЄС. На цю програму Україні на сьогодні потрібно десь біля 300 млрд грн", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна почне запроваджувати цю програму з наступного року, але з підтримкою ЄС це могло б відбутися швидше.

"Так, за підтримки фахівців і фінансової допомоги країн ЄС це буде швидше. Але в будь-якому випадку ми вже це будемо починати робити наступного року. Ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об’єму газу", - додав глава держави.

За його словами, на саміті також ішла мова про розширення української атомної енергетики.

Водночас, за словами Зеленського, Україна не хоче втрачати транзит російського газу своєю територією, і в цьому контексті розраховує на підтримку ЄС.

"У будь-якому випадку - для нас важливо зберегти той транзит газу, який іде по нашій території, тому що втрачати по 2 млрд законних доларів ніхто не хоче. Тому ми звертаємось по різних напрямках через цю небезпеку.

Ми сьогодні обговорювали можливість застосування Третього енергетичного пакета щодо "Північного потоку-2" і окремої санкційної політики щодо "Північного потоку-2". Це дискусія не на одну годину, не на один день", - додав президент.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз та Україна домовилися пропрацювати "усі сценарії" розвитку подій навколо постачання газу до України.