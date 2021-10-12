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Зеленский рассказал, как ЕС может помочь Украине стать энергонезависимой

Вторник, 12 октября 2021, 13:18

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на саммите Украина-ЕС 12 октября в Киеве обсудил с руководством Евросоюза важность обеспечения энергетической независимости Украины.

Об этом президент рассказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"У нас есть большая программа по энергосбережению. Она касается не только утепления каждого дома. Эту программу мы будем обсуждать с коллегами из ЕС. На эту программу Украине на сегодня нужно где-то около 300 млрд грн", - сказал Зеленский.

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По его словам, Украина начнет вводить эту программу со следующего года, но с поддержкой ЕС это могло бы произойти быстрее.

"Да, при поддержке специалистов и финансовой помощи стран ЕС это будет быстрее. Но в любом случае мы уже это будем начинать делать в следующем году. Мы не можем ждать, когда нам угрожает сосед отключением или уменьшением объема газа", - добавил глава государства.

По его словам, на саммите также шла речь о расширении украинской атомной энергетики.

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Однако, по словам Зеленского, Украина не хочет терять транзит российского газа по своей территории, и в этом контексте рассчитывает на поддержку ЕС.

"В любом случае - для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, так как терять по 2 млрд законных долларов никто не хочет. Поэтому мы обращаемся по различным направлениям в связи с этой опасностью.

Мы сегодня обсуждали возможность применения Третьего энергетического пакета к "Северному потоку-2" и отдельную санкционную политику по "Северному потоку-2". Это дискуссия не на один час, не на один день", - добавил президент.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и Украина договорились проработать "все сценарии" развития событий вокруг поставок газа в Украину.

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