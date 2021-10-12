Саміт Україна-ЄС підтвердив, що вважає Росію агресором

Саміт Україна-ЄС підтвердив, що й далі називатиме РФ агресором за її дії щодо України, та що за події на Донбасі та зрив перемир’я відповідальна саме Росія.

Про це йдетсья у спільній заяві за підсумками саміту, текст якої опублікувала "Європейська правда".

"Ми підтверджуємо своє рішуче засудження очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року", - сказано у заяві.

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Сторони наголосили на важливості повного виконання Мінських домовленостей, підкреслюючи "відповідальність Росії як сторони конфлікту".

"Ми засуджуємо порушення припинення вогню збройними формуваннями, що підтримуються Росією, а також закликаємо Росію повністю визнати свою відповідальність в цьому контексті та використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, відновити всеосяжне припинення вогню, виконати Мінські домовленості в повному обсязі, надати вільний та безперешкодний доступ Спеціальній Моніторинговій Місії ОБСЄ до непідконтрольних Уряду України ділянок уздовж українсько-російського державного кордону, у відповідності до її мандату", - сказано у заяві.

Україна та ЄС повторили заклик до Росії невідкладно припинити підбурення конфлікту наданням фінансової та військової допомоги озброєним формуванням, які вона підтримує, а також вивести російські війська та техніку від східного кордону України та Кримського півострова.

Читайте повний текст заяви: Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС