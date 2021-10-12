В ЄС розказали про перспективи нової військово-навчальної місії в Україні

В Європейському Союзі підтвердили, що розглядають питання започаткування нової військово-навчальної місії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми вважаємо, що можливо підсилити співпрацю у військовій сфері. Наприклад, у боротьбі з кібератаками, які відбуваються щодня. Це питання високого представника Жозепа Борреля. Він направляє місію, яка приїде в Україну і буде розглядати, які спільні проєкти ми можемо обговорювати з питання військової освіти тощо", - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель після саміту Україна-ЄС у Києві.

Президент Володимир Зеленський у свою чергу зазначив, що навчально-військова місія передбачає застосування найкращих європейських практик та обмін досвідом.

"Ми вдячні Литві за цю ініціативу. Зараз іде обговорення цієї місії і акцептування місії країнами Європейського Союзу. Знаю, що цих країн стає більше, ми підтримуємо цю ініціативу", - додав він.

Раніше в МЗС підтвердили, що Україна та Європейський Союз обговорюють започаткування нової військово-навчальної місії ЄС.

Брюссель розглядає створення місії під назвою "Військово-консультативна та навчальна місія ЄС Україна".

ЄС наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.