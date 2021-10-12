Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В ЄС розказали про перспективи нової військово-навчальної місії в Україні

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:03

В Європейському Союзі підтвердили, що розглядають питання започаткування нової військово-навчальної місії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми вважаємо, що можливо підсилити співпрацю у військовій сфері. Наприклад, у боротьбі з кібератаками, які відбуваються щодня. Це питання високого представника Жозепа Борреля. Він направляє місію, яка приїде в Україну і буде розглядати, які спільні проєкти ми можемо обговорювати з питання військової освіти тощо", - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель після саміту Україна-ЄС у Києві.

Президент Володимир Зеленський у свою чергу зазначив, що навчально-військова місія передбачає застосування найкращих європейських практик та обмін досвідом.

"Ми вдячні Литві за цю ініціативу. Зараз іде обговорення цієї місії і акцептування місії країнами Європейського Союзу. Знаю, що цих країн стає більше, ми підтримуємо цю ініціативу", - додав він.

Раніше в МЗС підтвердили, що Україна та Європейський Союз обговорюють започаткування нової військово-навчальної місії ЄС.

Брюссель розглядає створення місії під назвою "Військово-консультативна та навчальна місія ЄС Україна".

ЄС наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

документ

Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС

Ми проаналізували документ для вас. Є в ньому також сенсації. Наприклад, пряма підтримка антиолігархічного закону з боку ЄС...
12 жовтня 2021 — Європейська правда

Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

Чи дійсно скандальне рішення Конституційного суду дасть старт процесу виходу Польщі зі складу ЄС? Проти цієї ідеї – 81% поляків, проте конфлікт зайшов занадто далеко.
12 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

5 кроків назустріч Європі: з чим виходить Київ на саміт Україна-ЄС

Чи була Україна успішною у впровадженні євроінтеграційних реформ? Що зроблено за рік командою Офісу реформ Кабінету міністрів?
12 жовтня 2021 — Команда Офісу реформ Кабінету міністрів