У хостелі в польському Стараховіце знайшли мертвою українку
Вівторок, 12 жовтня 2021, 15:35
У хостелі міста Стараховіце у Польщі 11 жовтня знайшли мертвою громадянку України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформацію від Міністерства закордонних справ України.
Про те, що жінку знайшли мертвою, повідомила поліція міста Стараховіце.
"Генеральне консульство України у Кракові встановило зв’язок із польськими слідчими органами для з’ясування причин та обставин смерті", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі МЗС у вівторок.
За даними МЗС, померла українка перебувала у Польщі легально. Її рідних ще розшукують.
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