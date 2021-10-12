У хостелі в польському Стараховіце знайшли мертвою українку

У хостелі міста Стараховіце у Польщі 11 жовтня знайшли мертвою громадянку України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформацію від Міністерства закордонних справ України.

Про те, що жінку знайшли мертвою, повідомила поліція міста Стараховіце.

"Генеральне консульство України у Кракові встановило зв’язок із польськими слідчими органами для з’ясування причин та обставин смерті", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі МЗС у вівторок.

За даними МЗС, померла українка перебувала у Польщі легально. Її рідних ще розшукують.